Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

Нынешнее заседание Европейского совета проходит в очень важный и решающий момент, и у него одна конечная цель – мир для Украины, для чего необходимо гарантирование финансирования на следующие два года (2026-2027гг).

Как сообщает европейское бюро Report , об этом перед началом двухдневного заседания Совета ЕС заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она вновь озвучила два предлагаемых варианта для этого: финансирование за счет совместного заимствования и репарационный кредит.

"Сегодня мы будем обсуждать, какой из этих двух вариантов мы будем использовать. Это будут интенсивные дискуссии. Для меня самое важное, чтобы в конце мы обеспечили финансирование для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, она солидарна с президентом Совета ЕС, который заявил, что заседание не завершится без решения о финансировании Украины на следующие два года.

"Речь идет о 137 млрд евро, которые необходимы (Украине в 2026-2027гг - ред.). Это наша собственная оценка и оценка МВФ. И мы взяли на себя обязательство покрыть две трети этой суммы, 90 млрд евро", - добавила глава ЕК.