WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ursula fon der Lyayen: Avropa İttifaqının son məqsədi Ukrayna üçün sülhdür

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:44
    Ursula fon der Lyayen: Avropa İttifaqının son məqsədi Ukrayna üçün sülhdür

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının son məqsədi Ukrayna üçün sülhdür.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ Şurasının ikigünlük iclası başlamazdan əvvəldə Avropa Komissiyasının (AK) rəhbəri Ursula fon der Lyayen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunun üçün növbəti iki il üzrə (2026-2027-ci illər) maliyyələşdirmənin təmin edilməsi lazımdır.

    Avropa Komissiyasının rəhbəri bu məsələ ilə bağlı təklif olunan iki variantı (birgə borc hesabına maliyyələşdirmə və təzminat krediti) yenidən səsləndirib.

    "Bu gün bu iki variantdan hansını istifadə edəcəyimiz barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Bu, intensiv müzakirə olacaq. Mənim üçün vacib olan odur ki, sonda Ukrayna üçün maliyyələşdirməni təmin edək", - fon der Lyayen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukraynanın növbəti iki il üçün maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmədən iclasın başa çatmayacağını bildirən Aİ Şurasının prezidenti ilə həmrəydir.

    "Söhbət 137 milyard avrodan (Ukraynaya 2026-2027-ci illərdə lazımdır - red.) gedir. Bu bizim və Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirməsidir. Biz bu məbləğin üçdə ikisini, 90 milyard avronu qarşılayacağımıza dair öhdəlik götürmüşük", - Ursula fon der Lyayen əlavə edib.

    Avropa İttifaqı Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen Ukrayna
    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины
    EC head: EU Council won't complete its work until it decides on funding for Ukraine

    Son xəbərlər

    14:24

    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    14:20

    EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaq

    Maliyyə
    14:13

    Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaq

    İnfrastruktur
    14:11

    Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:11

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    14:08

    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    14:06
    Foto

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    14:05

    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    14:03

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti