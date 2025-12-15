WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tobias Lorentsson: NATO və Azərbaycan 2026-cı ildə fəal dialoqu davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 18:18
    Tobias Lorentsson: NATO və Azərbaycan 2026-cı ildə fəal dialoqu davam etdirəcək

    NATO 2026-cı ildə Azərbaycanla fəal dialoqu davam etdirəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində İsveçin Azərbaycandakı səfiri, NATO-nun Azərbaycandakı əlaqələndirici səfirliklərinin rəhbərlərindən biri Tobias Lorentsson deyib.

    Ümumilikdə Alyans və Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələrə toxunan Lorentsson NATO rəsmiləri ilə onların azərbaycanlı həmkarları arasında yüksək səviyyəli müntəzəm siyasi əlaqələrin həyata keçirildiyini vurğulayıb:

    "Bu əlaqələrin qarşıdan gələn 2026-cı ildə davam edəcəyi gözlənilir".

    O deyib ki, NATO üzvü olan 15 ölkənin, o cümlədən İsveç və Slovakiyanın daimi nümayəndələrindən ibarət heyət 2025-ci il noyabrın əvvəlində Bakıya səfər edib. Səfər zamanı NATO-Azərbaycan tərəfdaşlığının daha da gücləndirilməsi perspektivlərindən regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərinə qədər bir çox mövzular müzakirə olunub.

    "Səfər zamanı nümayəndə heyəti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşlər keçirib. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə də xüsusi diqqət yetirilib", - səfir qeyd edib

    O əlavə edib ki, hazırda NATO Azərbaycanda nümayəndəlik açmağı planlaşdırmır: "NATO-nun Cənubi Qafqazda bir Əlaqələndirmə Ofisi var. Tbilisidə yerləşən bu nümayəndəlik təkcə Gürcüstanı deyil, həm də Azərbaycan və Ermənistanı əhatə edir. Hazırda Bakıda analoji nümayəndəliyin açılması planlaşdırılmır".

    Səfirlərlə müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

    Son xəbərlər

    19:15
    Foto

    Zelenski və Ştaynmayer sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    UNESCO-nun mənzil-qərargahında memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:10

    Balakəndə yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:06
    Foto

    Azərbaycanın cüdo millilərinin və aparıcı klubların nümayəndələri üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    19:01

    Ağ Ev Berlində Zelenski ilə danışıqları məhsuldar adlandırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:57

    İlham Əliyevin amnistiya elan edilməsi təşəbbüsünü irəli sürməsi olduqca humanist addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    18:47

    ABŞ səfiri: Türkiyə TRIPP marşrutu layihəsində mühüm rol oynayır

    Region
    18:39

    Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan repatriasiya edilmiş qadın və uşaqlarla görüşüb

    Sosial müdafiə
    18:38

    Gürcüstan Təhlükəsizlik Polisi dəmir yolu yüklərini və infrastrukturunu qoruyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti