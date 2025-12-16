ABŞ Latın Amerikasındakı narkotik kartellərinə qarşı quru hücumlarına başlayacaq

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika ordusu Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, o, Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Tramp dəniz nəqliyyatı ilə ABŞ-yə narkotik qaçaqmalçılığının 94% azaldığını göstərən məlumatları açıqlayıb:

    "Biz onlara quruda hücum etməyə başlayacağıq ki, bu, açığı, daha asandır. Lakin onlar Amerika Birləşmiş Ştatları üçün birbaşa hərbi təhlükə yaradırlar. Onlar ölkəmizi narkotiklərlə doldurmağa çalışırlar", - deyə o qeyd edib.

    Трамп заявил о начале наземных ударов США по латиноамериканским наркокартелям

