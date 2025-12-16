ABŞ Latın Amerikasındakı narkotik kartellərinə qarşı quru hücumlarına başlayacaq
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 01:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika ordusu Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, o, Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Tramp dəniz nəqliyyatı ilə ABŞ-yə narkotik qaçaqmalçılığının 94% azaldığını göstərən məlumatları açıqlayıb:
"Biz onlara quruda hücum etməyə başlayacağıq ki, bu, açığı, daha asandır. Lakin onlar Amerika Birləşmiş Ştatları üçün birbaşa hərbi təhlükə yaradırlar. Onlar ölkəmizi narkotiklərlə doldurmağa çalışırlar", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
01:33
Türkiyədə 30 terror aktının qarşısı alınıb - Əli Yerlikaya hesabat veribRegion
01:23
ABŞ Latın Amerikasındakı narkotik kartellərinə qarşı quru hücumlarına başlayacaqDigər ölkələr
01:11
Meksikada biznes təyyarə qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
01:01
Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
00:24
Foto
Hacıqabulda ağır yol qəzası baş verib, ölən varHadisə
00:20
KİV: ABŞ ilə Ukrayna arasında növbəti danışıqlar raundu Mayamidə baş tuta bilərDigər ölkələr
23:50
Rusiya XİN rəhbəri: Vaşinqton İranla böhranın həllində maraqlıdırRegion
23:47
Rusiya ümid edir ki, İran Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı konvensiyanı 2026-cı ildə ratifikasiya edəcəkDigər ölkələr
23:37