Трамп заявил о начале наземных ударов США по латиноамериканским наркокартелям

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут наносить наземные удары по латиноамериканским наркокартелям.

Как передает Report, об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, объемы контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты по морским маршрутам сократились на 94%.

"Мы начнем наносить по ним удары на суше, что, честно говоря, гораздо проще. Но они представляют прямую военную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Они пытаются наводнить нашу страну наркотиками", - подчеркнул американский лидер.