Трамп заявил о начале наземных ударов США по латиноамериканским наркокартелям
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 01:17
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут наносить наземные удары по латиноамериканским наркокартелям.
Как передает Report, об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
По словам Трампа, объемы контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты по морским маршрутам сократились на 94%.
"Мы начнем наносить по ним удары на суше, что, честно говоря, гораздо проще. Но они представляют прямую военную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Они пытаются наводнить нашу страну наркотиками", - подчеркнул американский лидер.
