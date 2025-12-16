ABŞ Prezidenti bu yaxınlarda rusiyalı həmkarı ilə danışıb
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 01:55
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu yaxınlarda rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışdığını bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Ağ Evdə çıxışı zamanı verib.
Rusiya prezidenti ilə bu yaxınlarda birbaşa əlaqə saxlayıb-saxlamadığı soruşulduqda, Tramp əlavə məlumat vermədən "Bəli" cavabını verib.
