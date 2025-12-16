WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ABŞ Prezidenti bu yaxınlarda rusiyalı həmkarı ilə danışıb

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 01:55
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu yaxınlarda rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışdığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Ağ Evdə çıxışı zamanı verib.

    Rusiya prezidenti ilə bu yaxınlarda birbaşa əlaqə saxlayıb-saxlamadığı soruşulduqda, Tramp əlavə məlumat vermədən "Bəli" cavabını verib.

