Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 01:01
    Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

    Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

    На вопрос о том, были ли у него в последнее время прямые контакты с президентом РФ, Трамп ответил:

    "Да", не предоставив дополнительных подробностей.

    Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор

    Последние новости

    01:17

    Трамп заявил о начале наземных ударов США по латиноамериканским наркокартелям

    Другие страны
    01:03

    Milenio: В Мексике вблизи аэропорта Толуки упал бизнес-джет

    Другие страны
    01:01

    Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

    Другие страны
    00:47
    Фото

    В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший

    Происшествия
    00:20

    Axios: Рабочие группы США и Украины могут провести переговоры на выходных

    Другие страны
    00:11

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    23:56

    СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

    Другие страны
    23:49

    Эмин Амруллаев подчеркнул важность квалификации педагогов для улучшения качества обучения

    Наука и образование
    23:36

    Глава МИД РФ: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

    В регионе
    Лента новостей