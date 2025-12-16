Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

На вопрос о том, были ли у него в последнее время прямые контакты с президентом РФ, Трамп ответил:

"Да", не предоставив дополнительных подробностей.