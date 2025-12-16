Hacıqabulda ağır yol qəzası baş verib, ölən var
Hadisə
- 16 dekabr, 2025
- 00:24
Hacıqabul rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Qarasu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "DAF" markalı yük maşını qarşısında hərəkət edən digər yük avtomobili olan "KAmaz"a çırpılıb.
Nəticədə "DAF" markalı yük maşınının sürücüsü Qocayev Aydın Qoca oğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Qəza baş verən əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
