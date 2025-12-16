Rusiyada 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    • 16 dekabr, 2025
    • 14:49
    Rusiyanın Kamçatka diyarında 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofiziki Xidmətinin Kamçatka filialının teleqram kanalında bildirilib.

    Məlumata görə, seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskidən 218 km məsafədə baş verib.

    Zəlzələnin episentrinin dərinliyi 58,3 km olub.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.

