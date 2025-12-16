Rusiyada 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 14:49
Rusiyanın Kamçatka diyarında 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofiziki Xidmətinin Kamçatka filialının teleqram kanalında bildirilib.
Məlumata görə, seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskidən 218 km məsafədə baş verib.
Zəlzələnin episentrinin dərinliyi 58,3 km olub.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.
