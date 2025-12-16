Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 14:38
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    Согласно информации, сейсмособытие произошло в 218 км от Петропавловска-Камчатского.

    Эпицентр залегал на глубине 58,3 км.

    Информации о разрушениях или жертвах нет.

