На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 14:38
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Камчатском крае.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно информации, сейсмособытие произошло в 218 км от Петропавловска-Камчатского.
Эпицентр залегал на глубине 58,3 км.
Информации о разрушениях или жертвах нет.
