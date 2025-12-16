На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Камчатском крае.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно информации, сейсмособытие произошло в 218 км от Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр залегал на глубине 58,3 км.

Информации о разрушениях или жертвах нет.