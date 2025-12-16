Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший

    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 00:47
    В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший

    В Гаджигабульском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку–Газаx вблизи села Карасу.

    Так, грузовой автомобиль марки DAF столкнулся с идущим впереди другим грузовиком марки KAMAZ.

    В результате водитель транспортного средства марки DAF Айдын Годжа оглу Годжаев скончался на месте происшествия.

    На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выясняются.

    Лента новостей