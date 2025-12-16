WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnib

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 15:01
    Qarabağ azarkeşlərinə görə cərimələnib

    "Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Ağdam klubu Misli Premyer Liqasının XV turunda "Araz-Naxçıvan"la matçın 2-ci hissəsində azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyinə görə 3000 manat ziyana düşüb.

    "Araz-Naxçıvan" isə 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat cərimələnib.

    "Kəpəz" – "Qəbələ" oyununda Gəncə komandası 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ödəməli olacaq. "Qəbələ" isə 36-cı dəqiqədə futbolçusu İbrahim Sanqarenin ciddi qayda pozuntusuna görə 1000 manat ziyana düşüb. İ.Sanqare 2 oyunluq diskvalifikasiya olunub.

    "Turan Tovuz" – "Sabah" oyununda 7 üzvü sarı vərəqə aldığı üçün Bakı klubu 700 manat cərimələnib.

    "Karvan-Yevlax" "İmişli" ilə oyunda 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat cərimələnib. "Sumqayıt" isə "Neftçi" il matçda sarı vərəqə alan 5 futbolçusuna görə eyni məbləğdə cərimə ödəməli olacaq.

    "Qarabağ" klubu "Sumqayıt" klubu Misli Premyer Liqası "Neftçi" klubu "Karvan-Yevlax" AFFA İntizam Komitəsi

    Son xəbərlər

    15:32

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    15:31

    Azər Əmiraslanov: "Siqaretlə bağlı vergilərdən imtina edilməsi büdcə üçün itkidir"

    Biznes
    15:27

    "Neftçi"nin futbolçusu Afrika Millətlər Kubokunun oyunları üçün Benin yığmasına çağırılıb

    Futbol
    15:26

    "The Matrix" filminin aktyoru vəfat edib

    Digər ölkələr
    15:23

    Deputat: "Kosmonavtların xilası ilə bağlı sazişə qoşulmaq beynəlxalq əməkdaşlığımıza töhfə verəcək"

    İKT
    15:19
    Foto

    Həştərxanın dəstəyi ilə Mahruzlu kəndində tikilən uşaq bağçası gələn il açılacaq

    Qarabağ
    15:12

    AFFA rəsmisi: "Qərb bölgəsində akademiyaların inkişafı üçün müəyyən təkmilləşməyə ehtiyac var"

    Futbol
    15:01

    "Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnib

    Futbol
    14:59

    Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan olunur

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti