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Телеканал "Россия 24" подготовил сюжет о прошедшей в Баку международной конференции

Телеканал "Россия 24" подготовил сюжет о прошедшей в Баку международной конференции Телеканал Россия 24 подготовил сюжет о прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 18:02
Телеканал Россия 24 подготовил сюжет о прошедшей в Баку международной конференции

Телеканал Россия 24 подготовил сюжет о прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Как передает Report, в сюжете отмечается, что Франция в прошлом веке провела около 200 ядерных испытаний в Полинезии и сотни таких же испытаний в Алжире. Из-за мин, заложенных Францией, до сих пор страдают жители Алжира.

В сюжете приводится обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева, зачитанное участникам конференции помощником президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым: "Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества. Французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность".

В сюжете подчеркивается, что минная проблема напрямую затронула и сам Азербайджан, что стало еще одной претензией в адрес Парижа, поддерживающего Ереван.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Rossiya 24” Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransla bağlı süjet hazırlayıb

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