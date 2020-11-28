Свеча памяти

"На данный момент, Голодомор 1932-1933 гг. признали геноцидом украинского народа 16 стран"

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал статью "Свеча памяти".

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"Каждый год, в последнюю субботу ноября, в Украине, и во всех уголках земли, где живут украинцы, зажигается Свеча памяти о жертвах Голодомора 1932 - 1933 гг. Так почитается память миллионов украинцев, погибших в результате искусственно организованного советским коммунистическим режимом голода. Почти для каждой украинской семьи - это самое трагическое в современной истории Украины событие, которое стало следствием борьбы за свое достоинство, за право жить в свободной стране.

Слово «Голодомор» означает массовое убийство голодом, от которого не было спасения. Этим словом украинцы называют Национальную Катастрофу 1932 - 1933 гг., которая по сути была геноцидом украинского народа. Именно поэтому, страшную историю Голодомора должны знать не только в Украине, но и во всем мире. Без понимания этой трагедии, невозможно понять природу тоталитаризма и преступлений, совершенных советским режимом.

Цель тогдашней советской власти была простой - подавить антисоветские настроения среди украинского крестьянства и уничтожить все надежды украинского народа на свободу. Для расправы с Украиной большевики выбрали самый ужасный метод - голод.

Первым этапом преступления стала полная конфискация всего продовольствия из украинского села. Для этого создавались специальные отряды, которые забирали все съедобное у миллионов людей, обрекая их на массовый голод. Люди начали покидать пораженные голодом территории. Тогда был задействован второй этап - изоляция голодающих. Для этого был введен режим «черных досок» с запретом голодающим выезжать за пределы Украины. Колхозы и села, занесенные на «черные доски», окружались вооруженными отрядами милиции и советских спецслужб, которые вывозили все запасы пищи. Запрещалась торговля и ввоз любых товаров. Для жителей это был смертный приговор. В 1933 г. советская власть перешла к третьему этапу уничтожения людей. Чтобы обеспечить весеннюю посевную кампанию, с февраля 1933 г. в украинские регионы начала поступать помощь, адресованная исключительно местным партийным руководителям и активистам. Все остальные этой помощи были лишены. Тоталитарная система создала для украинцев условия, которые были просто несовместимы с жизнью.

Но самым большим ужасом Голодомора стала чрезвычайно большая смертность среди детей. Именно маленькие дети в страшных муках умирали первыми. Не в силах смотреть, как угасает ребенок, родители увозили его в ближайший город и оставляли - в учреждениях, больницах, на вокзалах, просто на улице. Дети убегали из приютов и выживали попрошайничеством и мелкими кражами. Хуже всего было новорожденным малышам, ведь у матерей часто не было грудного молока.

Ужасные обстоятельства преступления и политика сокрытия его последствий как в СССР, так и в современной России, делают невозможным установление точного количества убитых голодом невинных людей в 1932-1933 гг. Украинские исследователи утверждают, что более 7 млн. украинцев, включая не менее 3 млн. детей стали жертвами этого преступления против человечности, которое не имеет срока давности. Следствием геноцида, кроме физического убийства миллионов людей, стало разрушение традиционного украинского уклада жизни. Голод стал оружием массового биологического уничтожения украинцев, на долгие десятилетия нарушил генетический фонд нации, разрушил множество семей из-за смертности, депортации, миграции в поисках пищи.

Но Голодомор 1932-33 гг. не смог покорить украинцев. Сопротивление коммунистическому режиму продолжалось и в последующие десятилетия. Его итогом стали результаты Всеукраинского референдума 1991 г., на котором более 90% украинцев поддержали независимость Родины.

На данный момент, Голодомор 1932-1933 гг. признали геноцидом украинского народа 16 стран: Австралия, Ватикан, Грузия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, США, Эквадор и Эстония. Кроме того, Голодомор 1932-1933 гг. в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании и Италии. Мир понимает, осуждает и солидаризируется с украинским народом".