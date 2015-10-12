МИД: Азербайджан заинтересован в развитии отношений со странами Латинской Америки

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан заинтересован в развитии отношений со странами Латинской Америки".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил увеличение количества посольств Азербайджана в этом регионе, нарастающую динамику развития отношений со странами Латинской Америки, в частности с Колумбией, Панамой, Гватемалой, Перу.

Х.Гаджиев заявил, что страны Латинской Америки стали играть большую роль в мировой политике. По его словам, одним из главных приоритетов сотрудничества Азербайджана с ними является предотвращение провокаций армян и доведение до общественности Латинской Америки правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, в частности, в таких странах как Аргентина, Бразилия, Уругвай, где проживают крупные армянские общины.

"Армянская диаспора манипулирует общественно-политическими кругами для продавливания своих интересов, в том числе и признания так называемого "геноцида армян", - отметил руководитель пресс-службы МИД.

Он отметил и заинтересованность Азербайджана в развитии торговых отношений со странами Латинской Америки. По словам Х.Гаджиева, товарооборот с регионом составляет 300 млн. долларов , в основном, с Бразилией. "Считаем, что с учетом политических факторов есть потенциал для расширения товарооборота", - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.