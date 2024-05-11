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В Вашингтоне отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Вашингтоне отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в США состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
11 мая 2024 г. 01:29
В Вашингтоне отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в США состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Хазар Ибрагим, военный атташе Рустам Гёзалов и представители азербайджанской диаспоры, проживающей в этой стране.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера, возложили цветы к его бюсту в административном здании диппредставительства.

Посол Х.Ибрагим отметил, что благодаря решительной борьбе общенационального лидера азербайджанский народ успешно преодолел сложные исторические и политические испытания, а беспримерные заслуги великого лидера навсегда останутся в памяти нашего народа. Говоря о гениальных идеях Гейдара Алиева, посол подчеркнул, что его политический курс успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В завершение официальной части мероприятия был показан подготовленный Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики видеоролик о внешнеполитической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü qeyd edilib

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