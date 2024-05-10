Китай заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Китайская сторона надеется на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Китайская сторона надеется на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом Report заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

"Энергетика является новой точкой соприкосновения в нашем двустороннем сотрудничестве. В прошлом году мы были рады увидеть введение в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции", - сказал он.

По словам Тао, Китай заинтересован в инвестировании в проекты в области солнечной энергетики.

"Надеемся дальше вносить свой вклад в усилия Азербайджана по зеленому переходу", - добавил он.