Китай заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Китайская сторона надеется на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом Report заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.
"Энергетика является новой точкой соприкосновения в нашем двустороннем сотрудничестве. В прошлом году мы были рады увидеть введение в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции", - сказал он.
По словам Тао, Китай заинтересован в инвестировании в проекты в области солнечной энергетики.
"Надеемся дальше вносить свой вклад в усилия Азербайджана по зеленому переходу", - добавил он.