В Лондоне отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в дипмиссии, советник посольства Рашад Вахабзаде дал обширную информацию о жизни и деятельности Гейдара Алиева, рассказал о его величии как исторического деятеля и его заслугах перед Азербайджаном.

"В продолжение успешного политического курса Гейдара Алиева мы смогли освободить наши земли от оккупации. Мы должны гордиться тем, что в нашей истории была такая личность и у него есть такой достойный последователь в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева. Великий лидер Гейдар Алиев всегда живет в наших сердцах", - сказал Р.Вахабзаде.

Затем своими теплыми воспоминаниями о национальном лидере поделились и члены азербайджанской общины.

Мероприятие продолжилось исполнением азербайджанской студенткой Королевского музыкального колледжа, пианисткой Вусалей Бабаевой "Баллады о Лачыне".