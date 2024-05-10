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В Лондоне отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Лондоне отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева В посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 22:30
В Лондоне отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в дипмиссии, советник посольства Рашад Вахабзаде дал обширную информацию о жизни и деятельности Гейдара Алиева, рассказал о его величии как исторического деятеля и его заслугах перед Азербайджаном.

"В продолжение успешного политического курса Гейдара Алиева мы смогли освободить наши земли от оккупации. Мы должны гордиться тем, что в нашей истории была такая личность и у него есть такой достойный последователь в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева. Великий лидер Гейдар Алиев всегда живет в наших сердцах", - сказал Р.Вахабзаде.

Затем своими теплыми воспоминаниями о национальном лидере поделились и члены азербайджанской общины.

Мероприятие продолжилось исполнением азербайджанской студенткой Королевского музыкального колледжа, пианисткой Вусалей Бабаевой "Баллады о Лачыне".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda Ulu Öndərin anadan olmasının 101-ci ildönümü qeyd edilib

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