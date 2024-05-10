В Лондоне отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
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"В продолжение успешного политического курса Гейдара Алиева мы смогли освободить наши земли от оккупации. Мы должны гордиться тем, что в нашей истории была такая личность и у него есть такой достойный последователь в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева. Великий лидер Гейдар Алиев всегда живет в наших сердцах", - сказал Р.Вахабзаде.
Затем своими теплыми воспоминаниями о национальном лидере поделились и члены азербайджанской общины.
Мероприятие продолжилось исполнением азербайджанской студенткой Королевского музыкального колледжа, пианисткой Вусалей Бабаевой "Баллады о Лачыне".