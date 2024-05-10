В Санкт-Петербурге почтили память Гейдара Алиева

В российском городе Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 101-летия со дня его рождения.

В российском городе Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 101-летия со дня его рождения.

Как сообщает российское бюро Report, при организации Генконсульства Азербайджана в Санкт-Петербурге 10 мая представители диаспоры и дипломаты собрались перед барельефом Гейдара Алиева на улице Гороховой.

В 1949-1950 годах в здании номер 6 на этой улице располагалась Высшая школа Комитета государственной безопасности СССР, где учился Гейдар Алиев.

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа и поделились теплыми воспоминаниями о великом лидере.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов говорил о жизненном пути Гейдара Алиева, основателя и архитектора современного Азербайджанского государства.