Мамедъяров: Азербайджан столкнулся с проблемой широкомасштабной внутренней миграции в результате оккупации со стороны Армении

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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с гендиректором Международного центра по развитию миграционной политики Михаэлем Шпинделеггером.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи отметили, что на проведенной в Баку в рамках проекта "Поддержка выполнения партнерства по мобильности между Азербайджаном и ЕС" (MOBILAZE) ежегодной международной конференции на тему "Партнерство по мобильности" состоялись полезные обсуждения.

Стороны высоко оценили роль проекта MOBILAZE в поддержке процессов миграции и человеческих отношений, что является важным показателем сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Э.Мамедъяров сказал, что в результате оккупации Азербайджан столкнулся с проблемой широкомасштабной внутренней миграции. Министр проинформировал собеседника о нынешнем состоянии переговорного процесса по урегулированию конфликта.

В ходе встречи стороны обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.