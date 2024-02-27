Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств

Азербайджан последовательно соблюдает нормы международного права.

Азербайджан последовательно соблюдает нормы международного права.

Об этом Report заявил политолог из Сербии Стефан Антич, комментируя азербайджано-сербские отношения.

Эксперт напомнил, что Белград и Баку, являясь друзьями и надежными партнерами, всегда поддерживали территориальную целостность друг друга, несмотря на политическое давление Запада.

"Эта взаимная поддержка стала основой для укрепления доверия и поддержания наших дружественных отношений", - сказал он.

По словам Антича, Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета всех малых государств, в том числе и Сербии.

"Во-первых, благодаря ответственному подходу к региональной безопасности Азербайджан подал достойный пример защиты своей территориальной целостности. Во-вторых, он успешно сохранил баланс на Южном Кавказе в сфере безопасности путем сотрудничества как с Турцией, так и с Россией", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, это служит примером для малых государств, сталкивающихся с проблемами своей территориальной целостности.

Азербайджан последовательно поддерживает союзников как на дипломатическом уровне, так и экономически, отметил он.

"Будучи важным игроком на Южном Кавказе, Азербайджан в настоящее время поддерживает хорошие отношения как со всеми крупными державами, так и средними странами, что делает его положение уникальным, а дружбу - чрезвычайно ценной для Сербии и для других", - подытожил он.