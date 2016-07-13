Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Пакистана в Азербайджане.

Как сообщает Report, им станет нынешний посол Пакистана в Греции Саид Хан Мохманд (Saeed Khan Mohmand).

На этом посту он сменит Халида Усмана Гайсера, который, в свою очередь, будет назначен послом Пакистана в Греции.

С.Х.Мохманду - 56 лет. Он получил медицинское образование, находится на дипломатической службе с 1988 года, занимал различные высокие посты в МИД Пакистана и в зарубежных представительствах этой страны; в совершенстве владеет урду, пушту, английским и французским.