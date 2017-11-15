Стала известна дата визита председателя Госдумы России в Азербайджан

Москва. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибудет в Азербайджан 23 декабря.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на диписточник.

По словам источника, 22 декабря Госдума проведет свое последнее заседание в этом году, и уже на следующий день большая делегация российских парламентариев во главе со спикером В.Володиным прибудет в Баку.

В рамках визита ожидается совместное заседание думских комитетов по СНГ и международным делам с соответствующими комитетами Милли Меджлиса.

Наряду с этим запланированы встречи спикера Госдумы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.