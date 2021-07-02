США выделили Азербайджану дополнительно 1 млн долларов на борьбу c COVID-19

Правительство США выделило Азербайджану дополнительно 1 млн долларов на борьбу c COVID-19.

Правительство США выделило Азербайджану дополнительно 1 млн долларов на борьбу c COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер в Шамахы на церемонии передачи Всемирной организацией здравоохранения TƏBİB трех мобильных клиник в рамках проекта"PROACT-Care".

По словам посла, эти выделенные средства будут предоставлены Азербайджану через ВОЗ и Красный крест.

В целом, США выделили Азербайджану 6,6 млн долларов на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

"Чтобы победить COVID мы должны действовать вместе", - заявил посол США.

Чичек Мамедова