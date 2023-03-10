США передали Азербайджану еще 5 собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute/MLI) передал Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) еще пять специально обученных собак-миноискателей.

Институт наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute/MLI) передал Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) еще пять специально обученных собак-миноискателей.

Как сообщает Report, об этом в Facebook сообщило посольство США в Азербайджане.

"Здесь мы приветствуем Тину, Декса, Айрона, Клару и Бруно, которые начнут спасательную работу!".

Ранее, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA агентству были переданы 5 собак-миноискателей породы Malinua.

Сотрудничество между ANAMA и MLI осуществляется с 2005 года.