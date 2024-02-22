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Спикер парламента Шри-Ланки: Азиатский регион столкнулся с водным кризисом

Спикер парламента Шри-Ланки: Азиатский регион столкнулся с водным кризисом Азиатский регион столкнулся с водным кризисом, разрешение которого крайне важно.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 11:39
Спикер парламента Шри-Ланки: Азиатский регион столкнулся с водным кризисом

Азиатский регион столкнулся с водным кризисом, разрешение которого крайне важно.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявил в ходе 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

"Я думаю, что Азия - это спящий гигант. Мы должны быть настойчивы в своих действиях, чтобы достичь желаемых целей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы возродить Азию. Наши народы не должны страдать от таких проблем, как дефицит водных ресурсов", - сказал Абейвардена.

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Версия на английском языке Speaker of Sri Lankan Parliament: Asian region facing water crisis
Версия на азербайджанском языке Şri-Lanka Parlamentinin spikeri: Asiya regionu su problemi ilə üzləşir

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