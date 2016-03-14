Спикер парламента Ян Хамачек: Чехия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Чехия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и принятые в связи с этим резолюции ООН и других международных организаций". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку председатель Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ян Хамачек.

Он отметил, что Чехия готова сыграть свою роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, если это потребуется.

"Чехия ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и заинтересовано в дальнейшем укреплении азербайджано-чешских отношений", - заявил Ян Хамачек, напомнив, что посетил Баку в ходе первых Европейских игр и не раз проводил встречи со своим азербайджанским коллегой Октаем Асадовым.

"На политическом уровне у нас очень хорошие отношения. В экономическом плане они немного уступают. Азербайджан является основным экспортером нефти в Чехию. Мы же хотели бы восполнить торговый дисбаланс экспортом чешских автомобилей в Азербайджан", - заявил председатель Палаты депутатов парламента Чехии.