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    Спикер парламента Ян Хамачек: Чехия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

    Чехия ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и заинтересовано в дальнейшем укреплении отношений

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Чехия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и принятые в связи с этим резолюции ООН и других международных организаций". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку  председатель Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ян Хамачек.

    Он отметил, что Чехия готова сыграть свою роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, если это потребуется.

    "Чехия ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и заинтересовано в дальнейшем укреплении азербайджано-чешских отношений", - заявил Ян Хамачек, напомнив, что посетил Баку в ходе первых Европейских игр и не раз проводил встречи со своим азербайджанским коллегой Октаем Асадовым.

    "На политическом уровне у нас очень хорошие отношения. В экономическом плане они немного уступают. Азербайджан является основным экспортером нефти в Чехию. Мы же хотели бы восполнить торговый дисбаланс экспортом чешских автомобилей в Азербайджан", - заявил председатель Палаты депутатов парламента Чехии. 

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