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Спикер Милли Меджлиса встретилась с делегацией парламента Турции

Спикер Милли Меджлиса встретилась с делегацией парламента Турции 9 марта председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Акифом Кылычем
Внешняя политика
9 марта 2021 г. 21:18
Спикер Милли Меджлиса встретилась с делегацией парламента Турции
Сахиба Гафарова

9 марта председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Акифом Кылычем.

Как передает Report, во встрече приняли участие члены парламентского комитета по иностранным делам Великого национального собрания Дерья Бакбак, Ахмет Камиль Эрозан, Исмаил Оздемир, Утку Чакирозер, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзаев и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin Sədri TBMM-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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