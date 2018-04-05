 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спецпомощник премьер-министра Пакистана: Терроризм не может быть ассоциирован с религиозной культурой

    Люди Палестины и Кашмира более семи десятилетий ждут, когда их права будут реализованы, подвергаясь гонениям и насилию© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Пакистан имеет четкую позицию против проявлений терроризма.  

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам медиа Мусадиг Масуд Малик, выступая на министерской конференции стран Движения неприсоединения в Баку.

    По его словам, самыми главными универсальными идеями и ценностями являются взаимоуважение друг к другу и невмешательство в дела других. 

    Мусадиг Масуд Малик подчеркнул, что Пакистан выступает против терроризма и экстремизма. Он поднял вопрос несоблюдения прав людей Палестины и Кашмира, которые более семи десятилетий ждут , когда их права будут реализованы, подвергаясь гонениям и насилию. 

    "Терроризм не может быть ассоциирован с религиозной культурой. Пакистан имеет четкую позицию против проявлений терроризма. Успех на международной арене против терроризма не может быть полноценным без исследования корней его проявления, в частности, низких социальных условий и ущемления человеческих прав", - отметил специальный помощник премьер-министра Пакистана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi