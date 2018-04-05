Спецпомощник премьер-министра Пакистана: Терроризм не может быть ассоциирован с религиозной культурой

© Report/ Firi Salim

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Пакистан имеет четкую позицию против проявлений терроризма.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам медиа Мусадиг Масуд Малик, выступая на министерской конференции стран Движения неприсоединения в Баку.

По его словам, самыми главными универсальными идеями и ценностями являются взаимоуважение друг к другу и невмешательство в дела других.

Мусадиг Масуд Малик подчеркнул, что Пакистан выступает против терроризма и экстремизма. Он поднял вопрос несоблюдения прав людей Палестины и Кашмира, которые более семи десятилетий ждут , когда их права будут реализованы, подвергаясь гонениям и насилию.

"Терроризм не может быть ассоциирован с религиозной культурой. Пакистан имеет четкую позицию против проявлений терроризма. Успех на международной арене против терроризма не может быть полноценным без исследования корней его проявления, в частности, низких социальных условий и ущемления человеческих прав", - отметил специальный помощник премьер-министра Пакистана.