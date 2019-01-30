Советник президента США по нацбезопасности позвонил президенту Азербайджана

30 января, 2019 09:35

https://report.az/storage/news/111584b72327f3b4d4d6de0b31f63fd1/4959c838-fcc6-499b-a0da-fa65fe8c80cd_292.jpg Баку. 30 января REPORT.AZ/ 29 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

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