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    Советник президента США по нацбезопасности позвонил президенту Азербайджана

    Баку. 30 января REPORT.AZ/ 29 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Об этом сообщает пресс-служба президента.

    В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

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