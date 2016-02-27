Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Ирана

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Report сообщает, что в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Хасана Роухани за гостеприимство, оказанное во время визита в Иран ему и возглавляемой им делегации, и выразил глубокое удовлетворение итогами визита. Было отмечено, что открыта новая страница сотрудничества между двумя странами.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы развития двустороннего и регионального сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев еще раз пригласил Президента Хасана Роухани посетить с визитом Азербайджан.