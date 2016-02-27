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    Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Ирана

    Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего и регионального сотрудничества

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

    Report сообщает, что в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Хасана Роухани за гостеприимство, оказанное во время визита в Иран ему и возглавляемой им делегации, и выразил глубокое удовлетворение итогами визита. Было отмечено, что открыта новая страница сотрудничества между двумя странами.

    В ходе разговора стороны также обсудили перспективы развития двустороннего и регионального сотрудничества.

    Президент Ильхам Алиев еще раз пригласил Президента Хасана Роухани посетить с визитом Азербайджан.

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