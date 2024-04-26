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Фарид Шафиев: Жест доброй воли Кыргызстана имеет символическое значение

Фарид Шафиев: Жест доброй воли Кыргызстана имеет символическое значение Жест доброй воли Кыргызстана по строительству школы в Карабахе не только вносит практический вклад в восстановление освобожденных территорий, но и имеет символическое значение.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 12:45
Фарид Шафиев: Жест доброй воли Кыргызстана имеет символическое значение

Жест доброй воли Кыргызстана по строительству школы в Карабахе не только вносит практический вклад в восстановление освобожденных территорий, но и имеет символическое значение.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-кыргызские отношения на современном этапе: углубление стратегического партнерства”.

"В последнее время динамика двусторонних отношений между странами качественно меняется и развивается. Азербайджан реализует инвестиционные проекты с Кыргызстаном. Думаю, отношения и впредь будут развиваться", - отметил он.

По словам Шафиева, с каждым днем растет роль Среднего коридора, где Азербайджан также хотел бы видеть Кыргызстан.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Qırğızıstanın xoşməramlı jestinin simvolik mənası var
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Kyrgyzstan’s goodwill gesture has symbolic meaning

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