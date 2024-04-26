Президент: Богатые природными ресурсами страны должны быть лидерами в борьбе с изменением климата

Как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+, что дает нам дополнительное преимущество.

Как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+, что дает нам дополнительное преимущество.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.

"Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения СОР29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио", - подчеркнул президент Азербайджана.