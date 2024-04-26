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Президент: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию общей повестки дня

Президент: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию общей повестки дня Надеюсь, что COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 12:48
Президент: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию общей повестки дня

Надеюсь, что COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС, глава государства подчеркнул: "Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность. Мы очень нуждаемся в этом. От нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29 bizə imkan verəcək ki, Qlobal Cənub ölkələri ilə təmasları gücləndirək

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