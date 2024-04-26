Правовед: Армения захватила пятую часть территории Азербайджана, а затем заявила на нее свои права

Армения, захватившая пятую часть территории другого государства, совершила массовые убийства, этическую чистку, вынудила миллионы людей покинуть свои дома, а затем заявила свои права безо всяких оправданий.

Армения, захватившая пятую часть территории другого государства, совершила массовые убийства, этическую чистку, вынудила миллионы людей покинуть свои дома, а затем заявила свои права на эти территории безо всяких оснований.

Как передает Report, об этом заявил правовед Стефан Талмон, член юридической команды Азербайджана в Международном суде в ходе второго раунда устных аргументов азербайджанской стороны в ответ на предварительные возражения оппонента в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"Как может государство насильственно захватить пятую часть территории другого государства, убить около 23 000 его граждан, cоздать ситуацию, при которой около 3900 граждан пропали без вести, подвергнуть этнической чистке целый регион, изгнать миллион человек из домов, лишить их собственности, уничтожить культурное наследие, разграбить природные богатства, а затем заявить свои права с невозмутимым видом полагая, что против нее не будет выдвинуто никаких претензий? Это невозможно, но именно это Армения и делала последние несколько дней", - сказал он.

Профессор права отметил, что Армения отклонила письма и документы, направленные в ООН, поскольку в них якобы говорилось об этнической чистке, которая имела место и якобы была завершена в 1994 году: "Означает ли это, что претензии в отношении этнической чистки могут быть предъявлены только в то время, когда чистка действительно проводится? Это не соответствует действительности. В любом случае, как сказал ранее профессор Лоу, кампания этнических чисток в Армении в 1994 году отнюдь не была завершена".