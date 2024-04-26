Президент: Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами

Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций.

Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Заявив, что подтвержденная мощность ветровой энергии на море составляет 157 гигаватт, глава государства отметил, что это является показателем потенциала Азербайджана.