Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.
"Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира". По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1 300 мегаватт.