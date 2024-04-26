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Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29 Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 13:16
Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.

"Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира". По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1 300 мегаватт.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Our green agenda started to materialize prior to being awarded COP29’
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bizim yaşıl gündəliyimiz COP-dan əvvəl də inkişaf edirdi

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