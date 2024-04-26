Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Президент Азербайджана: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.

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Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29. Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине. "Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира". По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1 300 мегаватт. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Our green agenda started to materialize prior to being awarded COP29’