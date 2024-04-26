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Экс-спикер парламента: Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности

Экс-спикер парламента: Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности страны спустя почти 30 лет оккупации.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 13:39
Экс-спикер парламента: Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности

Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности страны спустя почти 30 лет оккупации.

Как передает Report, об этом экс-спикер парламента Кыргызстана Медеткан Шеримкулов сказал в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-кыргызские отношения на современном этапе: углубление стратегического партнерства”.

"Визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова совпал с очень знаменательными днями для Азербайджана. Мы разделяем радость азербайджанского народа в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

По его словам, азербайджано-кыргызские двусторонние отношения имеют очень глубокие корни: "Также есть большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе экономической, социальной и политической".

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Версия на азербайджанском языке Sabiq spiker: Qırğızıstan ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı Azərbaycanın sevincini bölüşür
Версия на английском языке Ex-speaker of parliament: Kyrgyzstan shares joy of Azerbaijan in connection with restoration of territorial integrity

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