Экс-спикер парламента: Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности

Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности страны спустя почти 30 лет оккупации.

Кыргызстан разделяет радость Азербайджана в связи восстановлением территориальной целостности страны спустя почти 30 лет оккупации.

Как передает Report, об этом экс-спикер парламента Кыргызстана Медеткан Шеримкулов сказал в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-кыргызские отношения на современном этапе: углубление стратегического партнерства”.

"Визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова совпал с очень знаменательными днями для Азербайджана. Мы разделяем радость азербайджанского народа в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

По его словам, азербайджано-кыргызские двусторонние отношения имеют очень глубокие корни: "Также есть большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе экономической, социальной и политической".