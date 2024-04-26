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Посол Кыргызстана: Подписание документов еще сильнее укрепит отношения между нашими странами

Посол Кыргызстана: Подписание документов еще сильнее укрепит отношения между нашими странами Подписание ряда документов в ходе госвизита в Азербайджан президента Кыргызстана Садыра Жапарова еще более укрепит азербайджано-кыргызские отношения во многих областях.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 12:51
Посол Кыргызстана: Подписание документов еще сильнее укрепит отношения между нашими странами

Подписание ряда документов в ходе госвизита в Азербайджан президента Кыргызстана Садыра Жапарова еще более укрепит азербайджано-кыргызские отношения во многих областях.

Как передает Report, об этом посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев сказал в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-кыргызские отношения на современном этапе: углубление стратегического партнерства”.

“Среди подписанных документов хотел бы особенно выделить пятилетнюю комплексную программу развития сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, которая будет использоваться в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия. Следует также отметить подписание очень важного соглашения между нашими странами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет очень важное значение для экономической деятельности", - сказал посол.

Он также подчеркнул, что между двумя странами есть довольно широкие возможности для сотрудничества, что позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan səfiri: Sənədlərin imzalanması ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da gücləndirəcək

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