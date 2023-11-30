Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо.

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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо. Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Новость обновляется.

Within the framework of my working visit to #NorthMacedonia met with FM #Portugal @JoaoCravinho . Discussed the possibility of expanding bilateral and multilateral cooperation. Informed about post-conflict situation and efforts to establish peace and stability in the region. pic.twitter.com/0CpBCau2vt — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) November 30, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал