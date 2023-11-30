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Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 21:52
Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо.

Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

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