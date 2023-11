Состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо.

Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Новость обновляется.