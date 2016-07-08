 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана

    На встрече отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 8 июля в Варшаве состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом  Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в области экономики, безопасности, сельского хозяйства, транспорта и других сферах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi