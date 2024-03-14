Состоялась церемония вручения "Международной премии Низами Гянджеви"

14 марта в рамках XI Глобального Бакинского форума, который начал работу под патронатом президента Азербайджанской Республики и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, состоялась церемония вручения "Международной премии Низами

14 марта в рамках XI Глобального Бакинского форума, который начал работу под патронатом президента Азербайджанской Республики и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, состоялась церемония вручения "Международной премии Низами Гянджеви".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин, помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, влиятельные общественные деятели, являющиеся участниками XI Глобального Бакинского форума.

Бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметили значение Глобального Бакинского форума и выразили благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву за организацию мероприятия. Они отметили, что на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются проблемы, волнующие мир, и проводится обмен мнениями о путях их решения.

Они затронули тему поиска выхода из финансового кризиса, высказали свои мнения по этому вопросу и подчеркнули важность преодоления финансового кризиса для поддержания стабильности.

Затем были названы имена победителей "Международной премии Низами Гянджеви" за 2024 год.

Международной премии были удостоены президент Албании Байрам Бегай, бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Награжденные подчеркнули, что всегда будут поддерживать Международный центр Низами Гянджеви в его благородной работе.

Отметим, что "Международная премия Низами Гянджеви" была учреждена в 2012 году. Премия вручается выдающимся личностям и учреждениям, воплощающим общечеловеческие ценности, воспетые великим азербайджанским поэтом Низами Гянджеви.