Состоялась церемония официальной встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Венесуэлы был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Венесуэлы.

Прозвучали государственные гимны Венесуэлы и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и президент Николас Мадуро прошли перед строем почетного караула.

Президент Венесуэлы поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Николасу Мадуро, члены делегации Венесуэлы - президенту Ильхаму Алиеву.

Строй почетного караула под звуки военного марша прошел перед президентами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Венесуэлы Николас Мадуро сделали официальное фото.