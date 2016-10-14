Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 14 октября состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа.

Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.

Прозвучали государственные гимны Пакистана и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Наваз Шариф обошли строй почетного караула.

Премьер-министр Пакистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены премьер-министру Пакистана Мухаммаду Навазу Шарифу, а члены делегации Пакистана – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и премьер-министром Пакистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф сфотографировались для официального фото.