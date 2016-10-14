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    Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа

    Начальник почетного караула отдал рапорт gрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 14 октября состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа.

    Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.

    Прозвучали государственные гимны Пакистана и Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Наваз Шариф обошли строй почетного караула.

    Премьер-министр Пакистана поприветствовал азербайджанских солдат.

    Представители государства и правительства Азербайджана были представлены премьер-министру Пакистана Мухаммаду Навазу Шарифу, а члены делегации Пакистана – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и премьер-министром Пакистана.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф сфотографировались для официального фото.

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