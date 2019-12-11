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Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шенак и Роджер Гейл посетят Баку.

Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шенак. 

По его словам, они будут наблюдать за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами: "Мы впервые посетим Азербайджан в качестве наблюдателей. Мы ознакомимся с предвыборной ситуацией, подготовкой к выборам и ходом выборов". 

Напомним, для наблюдения за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами ПАСЕ направит в страну более 30 наблюдателей. 

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