    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 09:17
    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    В Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает "Report", заседание проходит в рамках 12-го Саммита глав государств ОТГ, который состоится в Габале.

    Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir
    OTS Foreign Ministers' Council holds meeting in Gabala

