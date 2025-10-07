Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 09:12
Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclas TDT Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçiriləcək 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur.
