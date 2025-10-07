İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclas TDT Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçiriləcək 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur.

    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале
    OTS Foreign Ministers' Council holds meeting in Gabala

