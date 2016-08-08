​Сирия стала основной темой обсуждения Алиева, Путина и Рухани

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Президенты России, Ирана и Азербайджана обсуждали ситуацию в Сирии, где существует опасность неконтролируемого развития ИГИЛ и других террористических группировок, с которыми нужно бороться единым фронтом.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Сирия является темой, которая проходит сквозной, наверное, в качестве всех переговоров и со всеми странами, которые имеют возможность заниматься мировой политикой, имеют в этом понимание и прямое отношение", - сказал Рогозин журналистам по итогам встречи президентов России, Азербайджана и Ирана.

Так он ответил на вопрос, в каком контексте рассматривалась ситуация в Сирии на состоявшейся встрече.

"Сирия - это, прежде всего, опасность неконтролируемого скачкообразного развития не только ИГИЛ, но и всех тех, кто прячется под флагом ИГИЛ, имея свои цели и задачи. Это угроза не только для исламского мира, после всех угроз, высказанных в адрес РФ и других стран. Понятно, что здесь надо также отвечать на ИГИЛ выстраиванием единого фронта. Тема эта обсуждается, безусловно", - сказал Рогозин.