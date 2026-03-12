Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет
- 12 марта, 2026
- 14:29
Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет.
Как передает Report, об этом заявила журналистам президент и основатель Women Political Leaders, бывший вице-президент Европейского парламента (2009-2011гг) Сильвана Кох-Мерин в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.
"Сейчас страна находится в центре геополитических процессов, поскольку соседствует с крупным конфликтным регионом, который оказывает влияние на глобальную ситуацию", - сказала она.
По ее словам, Азербайджан играет ключевую роль в энергетике как производитель и поставщик энергоресурсов, что делает страну стратегически значимой на международной арене.
"Все это подчеркивает актуальность проведения форума именно в Баку. Эскалация конфликта в Иране и странах Персидского залива может иметь серьезные последствия для гуманитарных процессов во всем мире", - добавила она.