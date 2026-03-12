Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет

Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет.

Как передает Report, об этом заявила журналистам президент и основатель Women Political Leaders, бывший вице-президент Европейского парламента (2009-2011гг) Сильвана Кох-Мерин в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

"Сейчас страна находится в центре геополитических процессов, поскольку соседствует с крупным конфликтным регионом, который оказывает влияние на глобальную ситуацию", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан играет ключевую роль в энергетике как производитель и поставщик энергоресурсов, что делает страну стратегически значимой на международной арене.

"Все это подчеркивает актуальность проведения форума именно в Баку. Эскалация конфликта в Иране и странах Персидского залива может иметь серьезные последствия для гуманитарных процессов во всем мире", - добавила она.