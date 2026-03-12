İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Silvana Kox-Merin: Azərbaycanın beynəlxalq arenada strateji əhəmiyyəti artır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 15:06
    Silvana Kox-Merin: Azərbaycanın beynəlxalq arenada strateji əhəmiyyəti artır

    Azərbaycanın beynəlxalq arenada strateji əhəmiyyəti artır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Women Political Leaders" təşkilatının prezidenti və təsisçisi, Avropa Parlamentinin sabiq vitse-prezidenti (2009-2011-ci illər) Silvana Kox-Merin XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Hazırda ölkə qlobal vəziyyətə təsir göstərən böyük münaqişə regionu ilə qonşu olduğu üçün geosiyasi proseslərin mərkəzindədir", - o qeyd edib.

    Silvana Kox-Merinin sözlərinə görə, Azərbaycan enerji resurslarının istehsalçısı və tədarükçüsü kimi energetika sahəsində mühüm rol oynayır ki, bu da ölkənin beynəlxalq arenada strateji əhəmiyyətini artırır.

    "Bütün bunlar forumun məhz Bakıda keçirilməsinin aktuallığını vurğulayır. İranda və Fars körfəzi ölkələrində münaqişənin gərginləşməsi bütün dünyada humanitar proseslər üçün ciddi fəsadlara səbəb ola bilər", - o əlavə edib.

    Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет
    Silvana Koch-Mehrin: Azerbaijan's strategic importance on global stage growing

    Son xəbərlər

    15:41

    Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində Tədbirlər Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:37
    Foto

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:36

    İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyir

    Digər ölkələr
    15:25
    Foto

    Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    15:23

    Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıb

    Elm və təhsil
    15:21
    Foto

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    15:20

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    15:19

    Peskov: "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına ümidliyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti